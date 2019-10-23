معركة الوصافة تشعل لقاء الفرسان والليوث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

تشعل معركة «الوصافة» اللقاء الذي يجمع فرسان مكة «الوحدة» مع ليوث الرياض «الشباب» على ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يأمل الشباب صاحب الأرض مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى النقطة 15 على أرضه بعد أن فاز على الاتفاق في المباراة الأخيرة، ويسعى إلى انتزاع الوصافة بقيادة مدربه الميرون من الضيف الوحداوي، على اعتبار أن الليث يقبع في المركز الخامس من أصل 7 مباريات حقق فيها 3 انتصارات وتعادل بمثلها وتلقى خسارة وحيدة.

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في المقابل ركب فرسان مكة القطار السريع منذ قدوم الأوروجوياني كارينيو الذي قدم نفسه بشكل جيد، وحقق خمسة انتصارات متتالية ولم يتذوق الفريق طعم التعادل حتى الآن، وقد جمع 15 نقطة ويحل وصيفا خلف الهلال.

ويتحفز كارينيو والوحدة بعد فوزهما الثمين على الاتحاد في كلاسيكو الغربية إلى إسقاط الشباب، ولا سيما أيضا أن كارينيو سبق له أن أشرف على نادي الشباب كمدرب للفريق الأول

يشار إلى أن الوحدة يفتقد خدمات دي مورايس.