شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. ميتشو يحشد أسلحته بدوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الزمالك وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمي: محمد عواد – محمد صبحي Advertisements خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد السلام – محمود الونش – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – مصطفي فتحي خط الهجوم: خالد بو طيب – مصطفي محمد.

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