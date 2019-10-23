شكرا لقرائتكم محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي فى المران الجماعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاني محمود متولى من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الزمالك في السوبر المحلي ، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه للتعافي من الإصابة.
ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي رغم توقف بطولة الدوري العام في الوقت الذي من المنتظر أن يخوض الفريق معسكر خارجي استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام، بعد انتهاء ارتباطات المنتخبين الأولمبي والأول.
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