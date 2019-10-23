شكرا لقرائتكم 6 مليون جنيه تمنع رحيل حسام حسن عن سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرتبط أسم العميد حسام حسن المدير الفني الحالي لسموحة بتدريب المنتخب الوطني قبل إسناد المسئولية بشكل رسمي لحسام البدري وجهازه المعاون، كما دخلت عده أندية خارجية في مفاوضات جادة للتعاقد مع حسام حسن.
مصدر مقرب من حسم حسن أكد أنه يحترم تعاقده مع سموحة، خاصة وأن الفريق يقدم مستويات طيبة منذ انطلاق الموسم الجاري تحت قيادته، معترفاً في الوقت ذاته بتلقي العميد العديد من العروض المغرية في الفترة الأخيرة.
وكشف المصدر أن هناك عائق أخر يحول دون رحيل حسام حسن عن سموحة لأياً من الأندية التي ترغب في الحصول علي خدماته، وهو وجود شرط جزائي كبير في عقده يُقدر بـ6 ملايين جنيه وهو راتب الجهاز الفني بالكامل خلال 6 أشهر.
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