شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : دور الـ 32 لكأس مصر بعد الأمم الأفريقية تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل ، تشمل الأولى منها 86 ناديا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب الـ 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا.

ويتم اضافة الـ 15 ناد المتأهلة إلى ال 13 ناد التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 ناد.

ومن المقرر أن تنضم الأندية ال 14 إلى فرق الدوري الممتاز ال 18 لتشكل معا دور ال 32 الذي ستقام ميارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل ولإتاحة الفرصة لإقامة معسكر للمنتخب الأول خلال الفترة نفسها يتخلله مباراة ودية استعدادا للقائي كينيا وجزر القمر في تصفيات الأمم الأفريقية.