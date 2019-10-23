شكرا لقرائتكم المصري يختتم تدريباتة قبل مواجهة بطل سيشل بالكونفيدرالية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل مرانه الأخير على الاستاد وذلك قبل مغادرته مساء اليوم الى القاهرة استعداداً للسفر إلى سيشل فجر غداً الخميس لملاقاة فريق كوت دي أور بطل سيشل في المباراة المقرر اقامتها في الثانية عصر الأحد المقبل على ستاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا – عاصمة سيشل – في ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية. وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني للفريق على عدد من الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق كوت دي أور في ظل مشاهدة الجهاز الفني تسجيلاً لمباراته الأخيرة بدوري الأبطال أمام فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا ، فيما خاض حراس المرمى مراناً قوياً تحت اشراف مدربهم الكابتن مصطفى كمال ، وخاض الثنائي أحمد بوسكا وعبد الناصر دي ماريا مراناً تأهيلياً تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق والكابتن أحمد سامح أخصائي التأهيل.

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