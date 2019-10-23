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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون.. الأبيض بزيه الرسمي في دوري ابطال افريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غدا الخميس في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن ارتداء الفريق زيه الرسمي. بينما يرتدي جينيراسيون الزي النبيتي والحارس الزي الأزرق . وأقيم الاجتماع بحضور أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك.. كما تواجد طاقم التحكيم ومراقب المباراة ومندوب من النادي السنغالي وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو ، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا. وضمت القائمة كلا من: Advertisements حراسة المرمي: محمد عواد – محمد صبحي خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد السلام – محمود الونش – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – مصطفي فتحي خط الهجوم: خالد بو طيب – مصطفي محمد.

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