المقاصة يخوض مباراة كأس مصر بالبدلاء...

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للمقاصة على خوض مباراة الفريق الفيومي المقبلة في دور الـ32 بكأس مصر باللاعبين البدلاء. وينوي الجهاز الفني لفريق المقاصة منح الفرصة للاعبين الاحتياطيين والذين ابتعدوا عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق الفيومي، لخروجهم من الحسابات الفنية. وأبرز اللاعبين المرشحين للمشاركة في مباراة الكأس، أحمد عادل عبد المنعم وميدو جابر ومحمد إبراهيم وأحمد محسن وعاصم سعيد وصلاح أمين. وتعادل المقاصة مع وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بالجولة الخامسة من عمر الدوري المصري.

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