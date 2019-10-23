شكرا لقرائتكم لفتة طيبة.. شباب الامارات يوزعون أعلام مصر خارج استاد الاسماعيلية قبل لقاء الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى لفتة طيبة تدل على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والإماراتى قام عدد من الشباب الإماراتيين بتوزيع أعلام مصر والغمارات خارج أسوار ستاد الإسماعيلية الذى سيحتضن لقاء الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية . ويسعى الإسماعيلى لإستغلال عامل الأرض والجمهور اليوم من اجل تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لضمان التأهل قبل لقاء الإياب بالإمارات .

bb3d61e7-b60b-47db-a979-930d41078c39 ويخوض الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون :- حراسة المرمى .. محمد مجدى Advertisements خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم خط الوسط .. همام طارق – محمد بيومى أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمود عبد المنصف – محمد هاشم – وجيه عبد الحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.

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