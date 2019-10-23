شكرا لقرائتكم رومارينيو يقود اتحاد جدة للفوز على الوصل الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد البرازيلي رومارينيو دا سيلفا مهاجم اتحاد جدة فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين أمام مضيفه الوصل الإماراتي 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد زعبيل بمدينة دبي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، يوم الأربعاء.

وقدّم الاتحاد أداءً جيداً في الشوط الأول والذي بدأت خطورته من أصحاب الأرض حينما تصدى المهاجم البرازيلي فابيو ليما لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 24 تمكن البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد من تسجيل هدف السبق عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الوصل.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر لاعبه الأرجنتيني ايميليانو فيتشو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله رومارينهو ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك، وكاد الوصل أن ينهي الشوط الأول متعادلاً حينما تصدى لاعبه البرازيلي ليما لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

Advertisements

وفي الشوط الثاني فرض الوصل سيطرته وتمكن لاعبه البرازيلي ويلتون سواريز من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 52 بعدما أكمل تمريرة مواطنه ليما بقدمه في شباك الحارس فواز القرني، وعند الدقيقة 54 اضطر الاتحاد إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد ظرد مدافعه سعود عبدالحميد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكثف الوصل هجومه وكاد لاعبه خميس اسماعيل أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله ليما برأسه إلا أنها أصابت القائم الأيسر، ورد الاتحاد سريعاً وأهدر مهاجمه رومارينهو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الفريقان تبادل الهجمات وسنحت للوصل فرصة خطيرة لمهاجمه ليما الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس المتألق فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة، وعند الدقيقة 90+4 نجح البرازيلي بمنح الاتحاد نقاط المباراة بعد تسجيله هدف الفوز عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله هارون كمارا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسيلتقي الفريقان في مواجهة الإياب يوم 4 نوفمبر المقبل على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة.