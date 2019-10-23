شكرا لقرائتكم الاتحاد الإسباني يعلن إقامة الكلاسيكو في 18 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء رسميا إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب "كامب نو" في 26 أكتوبر الجاري، لكن تقرر تأجيلها في ظل الأحداث التي يشهدها إقليم كاتالونيا في الوقت الحالي.

فقد أعلن الاتحاد الإسباني قبل أيام قرار تأجيل المباراة، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها إقليم كاتالونيا إثر أحكام السجن التي فرضت على رموز سياسية به، وطالب الناديين بالاستقرار على موعد جديد للمباراة، وقد توافق يوم 18 ديسمبر مع اختيار الناديين.