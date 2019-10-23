فتنة ’’شارة القيادة‘‘ تشعل المنتخب.. فتحي يرفض التنازل لصلاح ويهدد بالاعتزال الدولي

كتب: ضياء السقا

تلوح في الأفق، أزمة حادة في صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب أزمة شارة قيادة الفراعنة، بعد رغبة الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، في منحها لمحمد صلاح، نجم ليفربول.

ومن المعروف أن أحمد فتحي الظهير الأيمن، هو أقدم لاعب في الجيل الحالي، ويحق له ارتداء الشارة.

وكان حسام البدري، قد ألمح في تصريحات سابقة له أن هناك احتمالية لتغيير معايير شارة القيادة في منتخب مصر، قائلًا:" قد يحدث التغيير تبعًا لمصلحة منتخب مصر ورؤية الجهاز الفني".

ويرغب الجهاز الفني لمنتخب مصر في منح شارة القيادة إلى صلاح، ولكن هذا سيتعارض مع مبدأ الأقدمية المتعارف عليه داخل صفوف المنتخب الوطني.

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وفي سياق متصل، شهدت الفترة الماضية، جلسة بين محمد بركات مدير المنتخب وأحمد فتحي قائد الفراعنة وظهير أيمن فريق الأهلي، لمعرفة رأيه في منح الشارة لصلاح، خلال المعسكر المقبل.

وقال مصدر لموقع "يلا كورة"، إن فتحي رفض طلب بركات رغم العلاقة المميزة بين لاعب الأهلي وصلاح إلا أن الأول يرى أنه الأحق في شارة قيادة المنتخب خاصة بعد مسيرته مع "الفراعنة".

وبحسب موقع "صدى البلد"، وأوضحت مصادر أن فتحي سوف يتقدم باعتذار عن الانضمام للمنتخب حال نقل شارة القيادة صلاح، رغم صداقته القوية بالأخير، لكن الأمور محسومة بشكل كامل في احترام الأقدمية والاسم الكبير.

وخاض المنتخب المصري مباراة ودية مؤخرًا أمام نظيره البتسواني على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية، لينجح منتخب "الفراعنة" بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق حمدي فتحي.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر مغلق خلال شهر نوفمبر المقبل، وخوض مواجهة ودية بدون اللاعبين المحترفين استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر أيام 14 و18 من شهر نوفمبر المقبل، في تصفيات إفريقيا.