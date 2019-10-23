الصفاقسي يقفز لصدارة الدوري التونسي بالفوز على البنزرتي









اسماء السيد - سجل الصفاقسي هدفين في غضون أربع دقائق في الشوط الثاني ليفوز 2-1 على مستضيفه البنزرتي ويصعد الى صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتقدم البنزرتي صاحب الضيافة عبر المهاجم المالي أبو بكر تراوري بعد مرور 17 دقيقة لكن الصفاقسي، الذي يخوض أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد فتحي جبال، انتفض في الشوط الثاني.

وأدرك لاعب الوسط حمزة الجلاصي التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 61 قبل أن يمنح علاء المرزوقي التفوق للصفاقسي بإحراز الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق.

وارتقى الصفاقسي مؤقتا الى صدارة جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده الى 12 من خمس مباريات متقدما بفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري الذي يواجه هلال الشابة في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد البنزرتي عند أربع نقاط من أربع نقاط.

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واحرز المغربي بلال آية مالك هدفا ليقود الملعب التونسي لمواصلة صحوته وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بالفوز 1-صفر على مضيفه شبيبة القيروان.

وسجل آية مالك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى ليتقدم الملعب التونسي للمركز الرابع بعد أن رفع رصيده الى سبع نقاط من خمس مباريات بينما تجمد رصيد شبيبة القيروان عند ثلاث نقاط بعد أن مني بهزيمته الرابعة في خمس مباريات.

وأهدر مستقبل سليمان الوافد الجديد على دوري الأضواء تقدمه بهدف ليخسر 2-1 أمام ضيفه حمام الأنف.

وتقدم أصحاب الضيافة في الدقيقة 65 عبر محمد علي بن حمودة لكن حمام الأنف أدرك التعادل عبر مارسيلين كوكبو من بنين في الدقيقة 79قبل أن ينتزع النقاط الثلاث بإحراز الهدف الثاني عبر ربيع بوزيد قبل خمس دقائق على النهاية.

ورفع حمام الانف رصيده الى أربع نقاط من خمس مباريات فيما يملك مستقبل سليمان أيضا أربع نقاط من أربع مباريات.