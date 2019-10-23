اخبار الرياضه

هرنانديز لاعب بايرن سيغيب لفترة بسبب إصابة في الكاحل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements




اسماء السيد - سيغيب لوكاس هرنانديز مدافع بايرن ميونيخ لفترة غير محددة بعدما تعرض لقطع جزئي في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-2 على أولمبياكوس في لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وسقط لاعب منتخب فرنسا أرضا دون تدخل في الدقيقة 58 واحتاج إلى مساعدة للخروج من الملعب وغادر الاستاد بعد الاستعانة بعكازين.

والتحق هرنانديز بالمدافع نيكلاس شوله في قائمة المصابين حيث تعرض زميله لقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لعدة أشهر.

وقال النادي في بيان اليوم الأربعاء "سيفتقد بايرن لوكاس هرنانديز في الفترة المقبلة. تعرض لتمزق جزئي في أربطة الكاحل الأيمن".

Advertisements

ولم يحدد بايرن فترة غياب هرنانديز لكنه سيغيب في توقيت صعب في ظل معاناة الخط الخلفي واستقبال العديد من الأهداف.

واستقبل بايرن هدفين في كل مباراة من المباريات الخمس الأخيرة في كل المسابقات وتراجع إلى المركز الثالث في الدوري الألماني بسبب الفوز مرة واحدة في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة.

لكن بايرن تلقى في المقابل خبرا إيجابيا قبل مواجهة يونيون برلين يوم السبت.

وأظهرت الفحوص أن خابي مارتينيز، الذي خرج بين الشوطين، يعاني من مشكلة عضلية بسيطة بينما يتعافى سيرج جنابري من كدمة بسيطة في الركبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هرنانديز لاعب بايرن سيغيب لفترة بسبب إصابة في الكاحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا