تشابي فخور بلاعبي السد رغم الخروج من دوري أبطال آسيا









اسماء السيد - أشاد تشابي هرنانديز مدرب السد القطري بلاعبيه وأكد أنه فخور بهم بعد عرض رائع أمام الهلال السعودي رغم أن الفوز 4-2 في الرياض لم ينقذه من وداع دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووجد السد نفسه في موقف صعب بعدما خسر ذهابا 4-1 في الدوحة متأثرا باللعب بعشرة لاعبين ورغم التأخر بهدف مبكر في الإياب خارج أرضه فإنه أنهى الشوط الأول متقدما 3-1.

وواصل السد القتال في إياب قبل نهائي رغم افتقاد أهم لاعبيه بغداد بونجاح وعبد الكريم حسن بسبب الإيقاف وودع المسابقة بعد الخسارة 6-5 في مجموع المباراتين.

وقال تشابي الذي كان قائدا للسد قبل أن ينتقل إلى تدريبه بعد نهاية الموسم الماضي "كانت مباراة رائعة بسبب الأداء القوي للفريقين. رغم أهمية المباراة قدم الفريقان مباراة ممتعة.

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"أنا فخور بلاعبي فريقي بعدما بذلوا قصارى جهدهم. قدمنا أداء جيد وامتلكنا طموحا كبيرا ورغبة واضحة وسيطرنا على المباراة".

وأضاف قائد برشلونة السابق "تأثرنا بغياب اثنين من أهم لاعبي الفريق وبذلنا قصارى جهدنا لتحقيق انتفاضة.

"لقد أثبتنا أننا نملك فريقا كبيرا وحققنا انتصارا مهما... يجب أن نتعلم من أخطائنا من أجل التطور ويجب مواصلة العمل بجدية".

والسد هو آخر بطل عربي لآسيا عندما توج باللقب في 2011 لكن تشابي يعتقد أن الهلال يملك فرصة كبيرة لحصد اللقب عندما يواجه أوراوا رد دياموندز الياباني أو قوانغتشو إيفرجراند الصيني.