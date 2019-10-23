أوراوا يتأهل لمواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا









اسماء السيد - سيواجه أوراوا رد دياموندز الياباني الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن سجل شينزو كوروكي هدفا بضربة رأس في الشوط الثاني ليقود فريقه للفوز 1-صفر على قوانغتشو إيفرجراند الصيني‭ ‬اليوم الأربعاء ليحسم مجموع مباراتي الدور قبل النهائي بنتيجة 3-صفر.

وهز كوروكي الشباك في الدقيقة 50 ليتقدم أوراوا إلى النهائي بعد أن دخل مباراة إياب الدور قبل النهائي في الصين بأفضلية الفوز ذهابا 2-صفر في اليابان.

وقال تسويوشي أوتسوكي مدرب أوراوا "السعادة لا تسعني ببلوغ النهائي".

وتابع "أنا فخور باللاعبين. قدموا أداء رائعا وسنحاول الظهور بشكل أفضل في النهائي".

ودفع فابيو كانافارو مدرب قوانغتشو بتشكيلة هجومية للعودة في النتيجة وتسبب أندرسون تاليسكا مهاجم بنفيكا السابق في العديد من المتاعب لدفاع الفريق الياباني لكنه لم ينجح في التسجيل.

واقترب اللاعب البرازيلي من هز الشباك قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى حارس أوراوا.

وسيطر قوانغتشو على معظم فترات المباراة لكنه سقط بالضربة القاضية عندما ارتقى كوروكي لاعب أوراوا عاليا ليستقبل برأسه في الشباك تمريرة دايكي هاشيوكا العرضية من جهة اليمين وسط فرحة غامرة من الجماهير الزائرة.

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وأحبط هذا الهدف معنويات لاعبي قوانغتشو الذين كانوا في حاجة لتسجيل أربعة أهداف لبلوغ نهائي دوري الأبطال لثالث مرة.

ورغم تألق تاليسكا وباولينيو لاعب وسط برشلونة السابق لم يشعر أوراوا بأي تهديد حقيقي.

وقال الإيطالي كانافارو "أظهرنا اليوم روحا قتالية عالية".

وسيتقابل أوراوا مع الهلال بعد أن فاز الفريق السعودي 6-5 على السد القطري في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.

وسيستضيف الهلال مباراة الذهاب في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني بينما ستقام مباراة الإياب في سايتاما في اليابان في 24 نوفمبر.

ملخص المباراة: