الاتحاد الإسباني يعتمد إقامة قمة برشلونة وريال في 18 ديسمبر

اسماء السيد - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الموعد الجديد لمباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد سيكون 18 ديسمبر كانون الأول.
وكان من المفترض أن تقام القمة في برشلونة يوم السبت المقبل لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري الإسباني بسبب ما وصفته "بالظروف الاستثنائية".
وحدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن تسعة زعماء انفصاليين في قطالونيا ووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.
وقال الاتحاد الإسباني في بيان "اتخذت لجنة المسابقات القرار بعد تحليل المواعيد المقترحة من الناديين حيث اقترح الناديان إقامة المباراة في 18 ديسمبر باعتباره أنسب موعد لخوض المباراة المؤجلة".
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