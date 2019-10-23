توتنهام يتلقى دفعة من الثقة قبل مواجهة ليفربول









اسماء السيد - بعد بداية مهتزة للموسم استعاد توتنهام هوتسبير أخيرا الثقة بالفوز 5-صفر على رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا ويأمل أن ينال الدفعة المطلوبة قبل اللعب في ضيافة ليفربول بالدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد.

وسجل هاري كين هدفين وأضاف سون هيونج-مين ثنائية أخرى كما هز إيريك لاميلا الشباك ليحقق توتنهام فوزه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم ويصبح في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

وهذا الفوز الرابع فقط لتوتنهام في 13 مباراة في كل المسابقات حيث خسر 7-2 أمام بايرن ميونيخ في الجولة الماضية من دوري الأبطال ثم سقط 3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي.

وظهر الفريق اللندني بشكل مغاير تماما عن الفريق الذي بلغ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وأنهى الدوري المحلي في المربع الذهبي للموسم الرابع على التوالي.

ولن يكون الفوز الكبير على رد ستار كافيا لإزالة الشكوك تماما لكنه جاء في توقيت مثالي قبل اللعب في أنفيلد أمام الفريق الذي خسر أمامه في نهائي دوري الأبطال في مدريد في يونيو حزيران.

وقال لاميلا الذي صنع هدفين في مباراته رقم 200 مع توتنهام "كان من المهم تسجيل الهدف الأول ثم كان بوسعنا السيطرة على المباراة.

"كانت ليلة إيجابية جدا. كنا الطرف الأفضل كثيرا وثقتنا زادت بعد الفوز 5-صفر. أنا سعيد جدا أننا حققنا الفوز. كنا في حاجة ملحة إلى الفوز".

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ومع جلوس كريستيان إريكسن وجيوفاني لوسيلسو ولوكاس مورا على مقاعد البدلاء وعدم وجود داني روز وتوبي ألدرفيريلد في التشكيلة بأكملها فإنه لا يوجد شك في امتلاك توتنهام عناصر مميزة.

لكن بغض النظر عن السبب فإن توتنهام ظهر بشكل متواضع رغم واقع أن كين كان من الاستثناءات بعدما سجل تسعة أهداف في كل المسابقات.

وقال كين "أهم شيء أننا حققنا الفوز. الانتصار 5-صفر كان ما نريده تماما. أتمنى أن نواصل البناء على ذلك.

"مباراة ليفربول المقبلة صعبة فلقد بدأ المنافس الموسم بشكل رائع لكن أتمنى أن يكون بوسعنا الفوز بالمباراة".

وفي الموسم الماضي اكتفى توتنهام بحصد نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات بدوري الأبطال بينما يملك هذا الموسم أربع نقاط ويأتي خلف بايرن ميونيخ المتصدر.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن الطريق لا يزال صعبا حيث سيلعب في بلجراد بعد أسبوعين كما سيحل ضيفا على بايرن ويستضيف أولمبياكوس في باقي منافسات دور المجموعات.

وأضاف للصحفيين "الخيارات مفتوحة ونحن في موقف أفضل من الموسم الماضي. أهم شيء التحلي بالهدوء... والابتسام في المشكلات والتحلي بالإيجابية".