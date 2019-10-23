يلا شوت beIN مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر Yalla shoot كورة ستار يوتيوب ماتش ليفربول ضد جينك...

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ليفربول وجينك يلا شوت للجوال، سيتم انطلاقة اللقاء مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض وستكون منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة bein sport hd2 بتعليق عصام الشوالي، كورة لايف ليفربول وجينك جول العرب.

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