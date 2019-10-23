بث مباشر برشلونة وسلافيا براج yalla shoot يوتيوب bein sport مشاهدة مباراة Messi اليوم

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ويدخل برشلونة هذه المباراة بعد أن فاز على إنتر ميلان في الجولة الماضية، بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | برشلونة وسلافيا براج | yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | برشلونة وسلافيا براج | yalla shoot، يلا شوت مباشر، يلا شوت بث مباشر، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة وبهذا استطاع أن يكون في المركز الثاني، بعد أن حصل على رصيد نقاط أربعة نقطة، تمكن من الحصول عليه من الفوز ومن التعادل أمام نادي بروسيا دورتموند، والجدير بالذكر أن سلافيا براج في المركز الأخير من المجموعة، ولم يستطيع التعادل أو الفوز في دوري أبطال أوروبا.

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