شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للأهلاوية بشأن إصابة محمد محمود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يسافر الفريق الأحمر للإمارات خلال الأيام القادمة لإقامة معسكر هناك استعداداً للموسم الجديد.

وشهد المران إصابة محمد محمود نجم وسط الفريق وغادر اللاعب المران ليقوم رينيه فايلر بالاطمئنان عليه، وتأكد أن الإصابة جاءت في القدم الأخرى وليست القدم التي أجرى فيها جراحة الرباط الصليبي، في الوقت الذي توجه اللاعب لإجراء أشعة رنين للاطمئنان على سلامته.

يذكر أن الأهلى رفض مواجهة الجونة بالدورى بعد تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، ليتم تأجيل جميع المباريات لما بعد أمم افريقيا تحت 23 سنة.



مران الاهلى 4

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مران الاهلي 1



مران الاهلي 2