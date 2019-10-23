شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب مغادرة محمد محمود لمران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي المستشفي بمفرده عقب مغادرة المران الجماعي المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة. واضطر محمود لمغادرة المران، وكان محمود قد شارك للمرة الأولى في مباراة الأهلي الودية أمام الإعلاميين بعد غياب لمدة 9 أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في شهر يناير الماضي. للتعرف على سبب مغادرة محمد محمود مران الأهلي ، اضغط هنا

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