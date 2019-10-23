مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ فى دوري الأبطال أوروبا عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة، بث مباشر لمباراة برشلونة الإسباني ضد نظيره سلافيا براج بطل جمهورية التشيك المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "إدين أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

قبل مباراة الليلة نجح برشلونة في تحقيق 5 انتصارات متتالية بمختلف البطولات مؤخرا، كان أخرها الفوز على إيبار بثلاثية نظيفة السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

مباراة برشلونة وسلافيا براغ تشهد افتقاد البارسا لخدمات كل من الفرنسى صامويل أومتيتي وكارليس ألينيا وسيرجيو روبيرتو، لأسباب مختلفة، في حين جاءت قائمة البارسا لمباراة اليوم كالتالي، شتيجن – نيتو – سيميدو – لينجليه – بيكيه – واجي – راكيتيتش – جريزمان – ألبا – بوسكيتس – توديبو – دي يونج – آرثر – فيدال – سواريز – فيربو – ميسي - إيناكي بينا – ديمبلي – فاتي.

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لمشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ فى دوري الأبطال أوروبا عبر سوبر كورة، اضغط هنا..