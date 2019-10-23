شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق معرض ألعاب الأطفال بموسم الرياض ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق معرض ألعاب الأطفال، غدا الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تدور فعالياته بالمملكة خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر المقبل. Advertisements

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