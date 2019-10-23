أحمد ناجى: الشناوى يستحق التواجد فى أكبر دوريات العالم.. وتلقى عرضا من أستون فيلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى السابق، بمستوى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والفراعنة، مؤكدًا أنه فخور بأداء اللاعب سواء مع فريقه أو المنتخب، ويستحق التواجد فى أكبر دوريات العالم.
أضاف ناجى حديثه لقناة "تايم سبورت" أن محمد الشناوى لفت الأنظار إليه منذ أن تألق فى مواجهة أورجواى بكأس العالم الماضى، وبعدها عمل الحارس على تطوير نفسه والتزم أكثر بالتعليمات فى التدريب، وهو ما جعله يتفوق على نفسه ويُظهر مستواه الحقيقى.
وتابع مدرب حراس الفراعنة السابق، أن محمد الشناوى تلقى عرضًا من أستون فيلا الإنجليزى فى العام الماضى، إلا أنه لا يعلم إلى أى مدى وصل هذا العرض مع الأهلى حينها، مشيرًا إلى أن الأهلى من الأندية الكبرى ولا يقل عن الفرق الأوروبية.
وكانت إدارة الأهلى الشناوى أرجأت مناقشة عروض الرحيل لنهاية الموسم الجاري في ظل صعوبة رحيله بمنتصف الموسم بفرمان من فايلر.
وطالب مسئولو الأهلي محمد الشناوي بعدم الالتفات أو التفكير في العروض التي تحدثت عنها تقارير إعلامية أوروبية خلال الفترة الماضية وكان آخرها رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع الحارس .
ويدرس مسئولو الأهلي تعديل عقد الحارس الدولي بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضًا له عن التضحيات التي قام بها خاصة بعدما تم رفض عدده عروض له فى فترة الانتقالات الماضية وكان أبرزها من أستون فيلا الإنجليزي.
ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطني هذا الموسم الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية وإن كان هناك تمسك كبير من إدارة الأهلى باستمرار الحارس الدولي برفقة شريف إكرامي وعلى لطفي.
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