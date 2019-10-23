شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الإسماعيلى يرحب بالجزيرة الإماراتى: "مصر والإمارات قلب واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الإسماعيلى على الترحيب بفريق الجزيرة الإماراتى وجماهيره قبل المباراة التى ستجمع الفريقين فى السابعة من مساء اليوم فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونشرت الجماهير لافتات عنوانها "مرحبا بجمهور الإمارات الشقيق فى وطنهم الثانى مصر، الإسماعيلية ترحب بجمهور شعب الإمارات الشقيق ، لقاء الأشقاء.. مصر والإمارات قلب واحد، الإسماعيلية ترحب بأبناء الشيخ زايد".

ويضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من.. حراسة المرمى محمد مجدى، خط الدفاع .. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط .. همام طارق – محمد بيومى، أمامهم.. محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى، خط الهجوم .. بنسون شيلونجو.

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ويضم تشكيل الجزيرة كلاً من.. على خصيف فى حراسة المرمى، وسالم راشد، خليفة الحمادى، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدى، عامر عبد الرحمن، ثولانى سيريرو، محمد فوزى، عبد الله رمضان، فيصل المطروشى، زايد العامرى.

وكان فريق الجزيرة قد تأهل إلى هذا الدور، بعد تخطيه فريق النصر من سلطنة عمان، بنتيجة 4 – 1، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فى المقابل تخطى الدراويش، نظيره فريق أهلي بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".