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خسارة ناشئي اليد أمام مونتنيجرو 32 / 37 فى دورة رومانيا الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يشارك أحفاد الفراعنة فى هذه الدورة فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة افريقيا المقرر اقامتها بالمغرب العام المقبل 2020.

 

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يشارك فى هذه البطولة  منتخبات كلا من ،رومانيا و صربيا و مصر و مونتينيجرو و تركيا.

 

يسعى الجهاز الفنى للمنتخب  لتجربة  أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية الدولية امام منتخبات اوروبا للوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق و اختيار التشكيلة المناسبة لتمثيل المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة.

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