شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئي اليد أمام مونتنيجرو 32 / 37 فى دورة رومانيا الودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يشارك فى هذه البطولة منتخبات كلا من ،رومانيا و صربيا و مصر و مونتينيجرو و تركيا.
يسعى الجهاز الفنى للمنتخب لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية الدولية امام منتخبات اوروبا للوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق و اختيار التشكيلة المناسبة لتمثيل المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة.
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