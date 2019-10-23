شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئي اليد أمام مونتنيجرو 32 / 37 فى دورة رومانيا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك أحفاد الفراعنة فى هذه الدورة فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة افريقيا المقرر اقامتها بالمغرب العام المقبل 2020.

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يشارك فى هذه البطولة منتخبات كلا من ،رومانيا و صربيا و مصر و مونتينيجرو و تركيا.

يسعى الجهاز الفنى للمنتخب لتجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية الدولية امام منتخبات اوروبا للوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق و اختيار التشكيلة المناسبة لتمثيل المنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة.