مصر المقاصة يبحث الإستغناء عن اوتشو وموسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة الاستغناء عن الاوغندي خالد اوتشو والنيجيري اودو موسيس لاعبا الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب ضعف مستواهما وعدم قدرتهم علي تقديم مستوي جيد مع الفريق منذ انضمامهما بداية الموسم الجاري.
وتحدث محمد مجد المشرف العام علي الفريق مع المدير الفني للمقاصة حول مستوي الثنائي الأفريقي، وعدم الدفع بشيميلس بيكلي الاثيوبي في المباريات، الا أن ردود المدير الفني علي مجد لم تلقي استحسان الإدارة ولم تقنع مجلس المقاصة ليتخذ الأخير قرار مبدئي بالاستغناء عن موسيس واوتشو في يناير المقبل.
ويستعيد مصر المقاصة عددا من نجوم الفريق خلال فترة توقف الدورى التى ستستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يعود الثنائى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة وزميله ميدو جابر إلى تشكيلة الفريق بعد تعافيهما من الإصابة التى أبعدتهما عن التشكيلة خلال الفترة الماضية.
ويحتل مصر المقاصة المركز السابع بجدول الدورى برصيد 7 نقاط ، بعدما تعادل أمس أمام وادى دجلة بهدفين لمثليهما وهو ما رفع رصيده من الأهداف إلى 6، بينما منى مرماه بنفس الرصيد من الأهداف.
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