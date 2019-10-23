شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى ينفذ الجزء الأخير فى برنامج علاجه بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمود متولي مدافع النادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي علي ملعب التتش بالجزيرة، وأدي اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعي.

ويعاني محمود متولى من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الزمالك في السوبر المحلي ، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه للتعافي من الإصابة.

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ويواصل الأهلي تدريباته بشكل طبيعي رغم توقف بطولة الدوري العام في الوقت الذى من المنتظر أن يخوض الفريق معسكر خارجي استعداداً لاستئناف بطولة الدوري العام، بعد انتهاء ارتباطات المنتخبين الأولمبي والأول.