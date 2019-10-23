عودة صلاح للتشكيل الأساسي لليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة جينك البلجيكي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري الأبطال. وشهد التشكيل عودة محمد صلاح للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة السابقة لفريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. Advertisements ويبدأ ليفربول بالتشكيل التالي: أليسون - ميلنر - لوفرين - فان دايك - روبرتسون - تشامبرلين - فابينو - كيتا - ماني - صلاح - فيرمينو وعلى مقاعد البدلاء: أدريان - فينالدوم - جوميز - هيندرسون - لالانا- أوريجي - بريوستر. ويحتل ليفربول المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، نفس رصيد ريد بول سالزبورج، فيما يحتل نابولي صدارة المجموعة بـ4 نقاط، وجينك في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

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