10 مطالب للخطيب بعد أزمة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمجهوده من أجل إيجاد الحلول حول أزمة تأجيل مباراة القمة.

وقال الخطيب في تصريحات رسمية، إن الأهلي يُقدّر جلسة وزير الرياضة معه، لتوضيح الصورة والكشف عن الكواليس الخاصة بتأجيل القمة، بعيدا عن ما وصفه "المغالطات التي ترددت في وسائل الإعلام"، مرحبين بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية.

وأضاف الخطيب أن مجلس الأهلي رحب باقتراح وزير الرياضة في ضوء المناقشات، والتي تغيرت معها رؤية الأهلي المدونة في البيان بعد خوض أي مباراة ببطولة الدوري قبل مواجهة الزمالك، تقديرا لمصلحة الوطن، وتأجيل الدوري لما بعد بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وإجراء مشاورات مع الجهات الأمنية واللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة؛ لتحديد موعد مناسب أمنيا لإقامة مباراة القمة والتنسيق مع الناديين

وطلب الخطيب 10 نقاط، جاءت كالتالي:

- الرؤية الأمنية لها احترامها وهيبتها. وبالتالي لا يجب أن يتحدث أي شخص باسم الجهات الأمنية. وإذا كانت هناك ضرورة للحديث لابد أن تكون في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام.

- لم يكن من المنطق أن يتم الإعلان عن تأجيل مباراة في منتصف الليل. وأن يتم إخطار أطرافها قبل صدور بيان التأجيل بعشر دقائق دون أي حوار أو توضيح أو تنسيق مع طرفي اللقاء، خاصًة لم يكن هناك ما يدعو للاستعجال وإعلان قرار التأجيل ليلًا.

- لابد أن يحرص اتحاد الكرة على ثبات مواعيد جدول المسابقة في الملاعب التي يحددها دون تقديم أو تأخير أو تبديل لمباراة للمزيد من العدالة والاستقرار بين الأندية المتنافسة.

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- نتمنى عند تحديد موعد نهائي لإقامة مباراة القمة ومناسب أمنيا في ضوء المشاورات المتفق عليها أن يكون هناك تنسيق مبكر مع كل الأطراف المعنية حتى لا يتكرر ما حدث.

- نتمنى أن يقوم اتحاد الكرة بمساندة الأندية، ويكون حلقة الوصل بين كل الأطراف وفي مقدمتها الجهات الامنية لاستعادة الحضور الجماهيري الكامل في المباريات لإثراء المسابقات الكروية فنيا وتسويقيا.

- لابد من دعم الحكام المصريين وتطوير مستواهم فنيًا من خلال برامج ومعسكرات، وأن يحصلوا على المقابل المالي الذي يناسب ما يبذلونه من جهد، وما يتحملونه من مسؤولية. وفي ذات الوقت لابد من العمل على سرعة تطبيق تقنية V.A.R لمساعدة الحكام على تلافي أية أخطاء تقديرية في المباريات مثلما يجري في الدوريات الأوروبية.

- ضرورة تفعيل دور اللجان باتحاد كرة القدم خاصة لجنة الانضباط والأخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات، خاصة وأن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة. الأولى في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق. واثنتان عقب تولى اللجنة المؤقتة الحالية المسئولية. ولا يزال النادي الأهلي ينتظر البت في هذه الشكاوى.

- ضرورة قيام اتحاد الكرة بإخطار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستند إليها عند تطبيق أية عقوبات للاطلاع عليها وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز . وفى نفس الوقت تكون هناك قناعة لدى الجميع بهذه العقوبات حال صدورها.

- لابد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتماءاتها، وأن تقف خلف المنتخبات الوطنية وتساند الأجهزة الفنية واللاعبين لتحقيق طموحات الكرة المصرية.

- وأثق بأن جماهير الأهلي الوفية سوف تستمر في مساندة فرق النادي الرياضية بكافة المسابقات لمواصلة رحلة الانجازات والبطولات على كل المستويات. وهذه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية.