البطولة العربية.. الإسماعيلي 1 - 0 الجزيرة الإماراتي.. شيلونجو يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

انتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته.

انطلاق الشوط الأول

مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول وسط سيطرة ملحوظة من قبل الإسماعيلي

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مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال الإسماعيلي يمثل الخطوة في أغلب فترات الشوط ولكن دون أن يهز شباك الجزيرة الذي يظهر على فترات في المباراة.

الدقيقة 31: شيلونجو كاد يفتتح التسجيل للإسماعيلي ولكن كرته مرت أعلى عارضة الجزيرة

الدقيقة 40: عاد شيلونجو بكرة خطرة أيضًا مستغلاً تمريرة مدبولي له ليٍُسددها في مرمى الجزيرة الإماراتي.

الدقيقة 41: شيلونجو كان يُسجل الهدف الثاني ولكن تصويبته ارتطمت بالقائم.

انتهاء الشوط الأول.. وانتظروا تغطية الشوط الثاني من المباراة: