قائمة الزمالك.. عودة جمعة.. و6 مستبعدين أمام جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" عن قائمة الفريق لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا على ستاد السلام، غدًا الخميس.

ويغيب عن الفريق كل من محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد حسن ومحمد عبدالغني ومحمد أبو جبل ومحمود عبدالعزيز وعمر السعيد للإصابة ولأسباب فنية، ومحمد أوناجم وإمام عاشور لعدم قيدهما أفريقيا.

وعاد عبدالله جمعة لقائمة الزمالك بعدما غاب خلال المباراة الماضية في الدوري الممتاز أمام المقاولون العرب.

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وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" ويوسف "أوباما" وأشرف بنشرقي وكريم "بامبو" وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد عنتر.

خط الهجوم: مصطفى محمد وخالد بوطيب.