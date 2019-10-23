محمد محمود يشكو من الإصابة ويغادر للمستشفى.. ومروان يتدرب بالقناع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
غادر محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، بعد شكواه من الإصابة في الركبة.
واصطحب خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان على حالته.
وعاد محمد محمود للمشاركة في التدريبات مرة أخرى، بعد العودة من الإصابة لإجرائه جراحة الرباط الصليبي.
كما شارك مروان محسن مهاجم الفريق، في المران، مرتديا قناعا بعد الجراحة التي أجراها اللاعب في أنفه.
وعقد الثنائي محمود متولي، وحسام عاشور، تدريبات تأهيلية، استعدادا لعودتهما للمشاركة في المباريات.
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