يسيتش يُعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الجزيرة الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: أعلن الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة الجزيرة الإماراتى بعد قليل فى ذهاب ثمن نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وقرر يسيتش، مدرب الإسماعيلي الدفع باللاعب بنسون شيلونجو، كمهاجم وحيد في الخط الأمامي للدراويش. وتعد مشاركة الناميبى بنسون شيلونجو بالتشكيل الاساسى هي للمرة الأولى مع عودة الدولى العراقى همام طارق لمركزه الأساسى بوسط الملعب. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي. Advertisements خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم. خط الوسط المدافع : همام طارق، محمد بيومي. خط الوسط الهجومي: محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي. خط الهجوم:بنسون شيلونجو ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود عبد المنصف – محمد هاشم – وجيه عبد الحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.

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