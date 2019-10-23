27 لاعبا في القائمة الأولية للمنتخب الأوليمبي استعدادا لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، قائمة أولية تضم 27 لاعبا للمعسكر الختامي استعدادا لكأس الامم الإفريقية تحت 23 سنة المقررة في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وسيعلن غريب القائمة النهائية المكونة من 21 لاعبا للبطولة يوم 29 أكتوبر.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب مصر، كلا من مالي، والكاميرون، وغانا، فيما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، وزامبيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان، وعمر صلاح، ومحمد صبحي، ومصطفي شوبير

الدفاع: أسامه جلال، ومحمود مرعي، ومحمود الجزار، وأحمد رمضان (بيكهام)، ومحمد عبدالسلام، وأحمد أبو الفتوح، وأحمد أيمن، وكريم العراقي.

Advertisements

الوسط: محمد صادق، وأكرم توفيق، وغنام محمد، ومحمد محمود.

وسط الهجوم: عمار حمدي، وناصر ماهر، وأحمد حمدي، ورمضان صبحي، وإمام عاشور، وعبدالرحمن مجدي.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، ومصطفي محمد، وصلاح محسن، وأحمد ياسر ريان، وناصر منسي.

واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى على تقسيم البرنامج الإعدادي على ثلاث مراحل تبدأ الأولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أكتوبر الحالي، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة.

ووافق شوقى غريب على ان يكون مران يوم ٢٧ أكتوبر فى الخامسة مساء مفتوحا لكل وسائل الاعلام.

وتبدأ المرحلة الثانية لفترة الإعدادا خلال الفترة من ٢٨ اكتوبر وحتى ٢ نوفمبر خارج القاهرة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيره يوم ٣ نوفمبر وتستمر حتي ٢٢ نوفمبر موعد انطلاق البطولة.