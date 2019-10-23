المصري البورسعيدي يعيد هيكلة قطاع الناشئين

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية إعادة هيكلة قطاع الناشئين بالنادي تحت الإشراف العام للأستاذ أحمد الشملة عضو مجلس إدارة النادي، مع تكليف الكابتن عباس نور الدين بمهام المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي، هذا وقد اعتمد المجلس التشكيل المقدم من الكابتن عباس نور الدين لفرق الناشئين والبراعم والتي جاءت على النحو التالي : أولا: الفرق المشاركة ببطولة الجمهورية :

الجهاز الفني لفريق المصري تحت 20 عاما "المرحلة العمرية 1999، 2000":

ك/وليد السيد (مدرب)

ك / محمد ذكري ( مساعد مدرب)

ك/ أحمد حافظ (مساعد مدرب)

ك/ السيد المنصوري (مدرب حراس مرمى)

ك/عبد الرحمن قلاوينة (أخصائي علاج طبيعي)

ك/محمد عوض (إداريا) الجهاز الفني لفريق المصري تحت 18 عاما "المرحلة العمرية 2001، 2002":

ك / إبراهيم العربي (مدرب)

ك/ جابر حسن (مساعد مدرب)

ك/ طارق الشناوي (مدرب حراس مرمى)

ك/محمد جبر (أخصائي علاج طبيعي)

ك/السيد الجراحي (إدارياً) ثانيا: الفرق المشاركة ببطولة المنطقة :

الجهاز الفني لفريق المصري تحت 16 عاما "المرحلة العمرية 2003" :

ك / محمد السعيد (مدرب)

ك/ أحمد يوسف (مساعد مدرب)

ك/ ابراهيم صبح (مدرب حراس مرمى)

ك/ أيمن عبد العظيم (أخصائي علاج طبيعي)

ك/علي الشحات (إدارياً) ك / محمد السعيد (مدرب)ك/ أحمد يوسف (مساعد مدرب)ك/ ابراهيم صبح (مدرب حراس مرمى)ك/ أيمن عبد العظيم (أخصائي علاج طبيعي)ك/علي الشحات (إدارياً) الجهاز الفني لفريق المصري تحت 15 عاما “المرحلة العمرية 2004” :

ك / تيسير بدوي (مدرب)

ك/ أحمد نبيه (مساعد مدرب)

ك/ ابراهيم صبح (مدرب حراس مرمى)

ك/ أيمن عبد العظيم (أخصائي علاج طبيعي)

ك/ميدو عامر (إدارياً) الجهاز الفني لفريق المصري تحت 14 عاما “المرحلة العمرية 2005” :

ك / فتحي عبد الغني (مدرب)

ك/ محمد مرسي (مساعد مدرب)

ك/ أيمن علي (مدرب حراس مرمى)

ك/ محمد سالم (أخصائي علاج طبيعي)

ك/ابراهيم حسن يوسف (إدارياً) الجهاز الفني لفريق المصري تحت 13 عاما “المرحلة العمرية 2006” :

ك / وائل الجبالي (مدرب)

ك/ محمد منصور (مساعد مدرب)

ك/ أيمن غريب (مدرب حراس مرمى)

ك/ محمد سالم (أخصائي علاج طبيعي)

ك/ابراهيم حسن يوسف (إدارياً) Advertisements ثالثاً : فرق البراعم : فريق المصري تحت 12 عاما “المرحلة العمرية 2007” :

ك/ هاني فرج (مدرب)

ك/ناصر زيتون (مدرب حراس مرمى) فريق المصري تحت 11 عاما “المرحلة العمرية 2008” :

ك/ محمود حسين (مدرب)

ك/ناصر زيتون (مدرب حراس مرمى) فريق المصري تحت 10 أعوام “المرحلة العمرية 2009” :

ك/ وائل حسني (مدرب)

ك/اسلام النجاري (مدرب حراس مرمى) فريق المصري تحت 9 أعوام “المرحلة العمرية 2010” :

ك/ السيد متولي (مدرب)

ك/اسلام النجاري (مدرب حراس مرمى) الطاقم الاداري والطبي لقطاع البراعم :

ك/ أحمد حميلط (إدارياً)

ك/زكريا قمصان (إدارياً)

ك/ محمد عبد الباري (أخصائي علاج طبيعي) رابعاً المرحلة التعليمية

فريق 2011 : ك/هيثم الشامي (مدرباً)

فريق 2012 : ك/محمد الريس (مدرباً)

فريق 2013 : ك/مهاب السقا (مدرباً)

ك/ أحمد صلاح الدين (مدرب مساعد بالمرحلة التعليمية)

ك/محمد محمود شبارة (مدرب حراس مرمى)

ك/ محمد الشناوي (إدارياً) فيما سيتولى الكابتن محمد المنصوري مهام المدير الإداري لقطاع الناشئين، والكابتن سيد الناغي مهام مشرف تدريب حراس المرمى بالقطاع، والكابتن ابراهيم الصفتي مسئول شئون اللاعبين. على صعيد آخر قرر مجلس ادارة النادي المصري أيضا تشكيل لجنة فنية لاكتشاف المواهب من جميع الأعمار السنية داخل وخارج بورسعيد على أن تكون من الكابتن إبراهيم المصري ، الكابتن عماد العمدة ، الكابتن محمد الحماحمي ، الكابتن السعيد إبراهيم.

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