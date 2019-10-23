الزمالك يواجه جينيراسيون بزيه الرسمي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره جينراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غد في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي جينيراسيون الزي النبيتي والحارس الزي الأزرق. إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن ارتداء الفريق زيه الرسمي، بينما يرتدي جينيراسيون الزي النبيتي والحارس الزي الأزرق. وأقيم الاجتماع بحضور أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك، كما تواجد طاقم التحكيم ومراقب المباراة ومندوب من النادي السنغالي.

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