شاهد.. مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتى على استاد "الإسماعيلية"، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ5 آلاف مشجع، في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

تقام فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، وكان الدراويش قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلي بني غازي بنتيجة

أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الإطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

شهد تشكيل الأساسى للإسماعيلي مشاركة الناميبى بنسون شيلونجو للمرة الأولى مع عودة الدولى العراقى همام طارق لمركزه الأساسى

بوسط الملعب.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كما يلي:

حراسة المرمى.. محمد مجدى

Advertisements

خط الدفاع.. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط.. همام طارق – محمد بيومى

أمامهم.. محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم.. بنسون شيلونجو

على مقاعد البدلاء.. محمود عبد المنصف – محمد هاشم – وجيه عبد الحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.