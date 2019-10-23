ميتشو يعلن قائمة الزمالك في مواجهة جينيراسيون السنغالي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والمقرر لها مساء غدا الخميس بملعب السلام في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة كلا من:

محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط.

خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم. الله جمعة في خط الدفاعطارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط.خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.

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