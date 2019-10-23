شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي

أعلن الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي تتشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الجزيرة الإماراتى بعد قليل فى ذهاب ثمن نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال. شهد التشكيل مشاركة الناميبى بنسون شيلونجو بالتشكيل الأساسي للمرة الأولى مع عودة الدولى العراقى همام طارق لمركزه الأساسى بوسط الملعب. للمرة الأولى مع عودة الدولى العراقى همام طارق لمركزه الأساسى بوسط الملعب. وجاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى.. محمد مجدى خط الدفاع.. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى Advertisements – أسامة إبراهيم – أسامة إبراهيم خط الوسط.. همام طارق – محمد بيومى أمامهم.. محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم.. بنسون شيلونجو على مقاعد البدلاء.. محمود عبد المنصف – محمد هاشم – وجيه عبد الحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.

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