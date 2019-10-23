واقعة كوميدية في تدريبات الأهلي

شهد مران فريق الأهلي واقعة كوميدية بعد أن عاقب المدرب العام دافيد سيزا نفسه بالقيام بتدريبات الضغط لتسديده بعيدًا عن المرمى في فقرة مخصصة للتسديدات. نفسه بالقيام بتدريبات الضغط لتسديده بعيدًا عن المرمى في فقرة مخصصة للتسديدات. وعاقب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه بالقيام بتدريبات الضغط حال عدم التسديد في المرمى.

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