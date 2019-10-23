المنتخب الأولمبي يختار 27 لاعبًا استعدادًا لأمم إفريقيا

عقد الكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى اجتماعا مع جهازه الفنى والإدارى والطبى لوضع برنامج المرحلة المقبلة قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، جاء الاجتماع فى ضوء المستجدات التى حدثت على جدول مسابقة الدورى الممتاز واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى على تقسيم البرنامج على ثلاثة مراحل تبدأ الأولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أكتوبر الحالي، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة ووافق الكابتن شوقى غريب على أن يكون مران يوم ٢٧ أكتوبر فى الخامسة مساء مفتوحا لكل وسائل الإعلام، في حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٨

اكتوبر وحتى ٢ نوفمبر خارج القاهرة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيره يوم ٣ نوڤمبر وتستمر حتي ٢٢ نوڤمبر بإذن الله بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الإفريقية.

شهد الاجتماع عرضا شاملا من الدكتور أيمن زين للملف الطبي الشامل لكل لاعب والتقارير الطبية للإصابات والجدول الزمني للتعافي منها.

كما استعرض الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأمور الإدارية الخاصة بالفريق من استعداد لتسجيل القائمة النهائية وأماكن الإقامة والزي الخاص باللاعبين في البطولة وكذلك الاطمئنان علي ملاعب التدريبات والتنقلات.

ثم عقد الكابتن شوفي غريب اجتماعًا بجهازه الفني المعاون حيث تم الاطمئنان علي وائل رياض مدرب الفريق الذي أجري جراحة بالامس وتم

الاطمئنان علي خروجه من المستشفي وتمني الجميع له السلامة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد اجتماعه اختيار قائمة تضم ٢٧ لاعبا للمعسكر وسيتم اختيارالقائمة النهائية يوم ٢٩ أكتوبرلعدد ٢١ لاعبا.

ضمت القائمة المختارة كلا من:-

لحراسة المرمي....

• عمر رضوان

• عمر صلاح

• محمد صبحي

• مصطفي شوبير

الدفاع ...

• اسامه جلال

• محمود مرعي

• محمود الجزار

• احمد رمضان (بيكهام)

• محمد عبدالسلام

• محمد صادق

• احمد ابوالفتوح

• احمد ايمن

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• كريم العراقي

خط الوسط...

• اكرم توفيق

• غنام محمد

• عمار حمدي

• ناصر ماهر

• احمد حمدي

خط الهجوم...

• رمضان صبحي

• طاهر محمد طاهر

• امام عاشور

• عبدالرحمن مجدي

• محمد محمود

رؤوس الحربة

• مصطفي محمد

• صلاح محسن

• احمد ياسر ريان

• ناصر منسي

وفي نهاية الاجتماع تعاهد الجميع علي بذل أقصي جهد والإخلاص في العمل من أجل تحقيق إنجاز للكره المصريه يسعد الملايين من الشعب المصري الذي يتطلع لتحقيق الانتصارات والعودة إلى منصات التتويج علي مستوي المنتخبات الوطنية، مقدما الشكر لاتحاد الكرة وكل أجهزة الدولة والاعلام على مساندتهم للمنتخب خلال هذه المرحلة.