محمود متولي يخوض جلسة تأهيلية في الأهلي

نفذ محمود متولي برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي علي ملعب التتش بالجزيرة. وادي اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعي. أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعي. ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الزمالك في السوبر المحلي، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه للتعافي من الإصابة.

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