مهندس مصري يتولى منصب المستشار الرياضي للهلال الليبي

استعان نادي الهلال الليبي بالمهندس حسام بدير، خبير التسويق الرياضي المصري لتولي منصب المستشار الرياضي ومدير التطوير بالنادي.

أعلن النادي الليبي عن ذلك بعدما تم الاتفاق مع الدكتور نادر بوشناف رئيس الهلال، وذلك للاستفادة من خبرات بدير بمجال التسويق الرياضى، والتطوير التكنولوجى بالمنطقة والعالم. ويذكر أن نادى الهلال الليبى العريق يسعى للعودة إلى سابق عهده، وتحسس الطريق الصحيح عقب انهيار البنية التحتية بالنادى، إثر حرب الثلاث سنوات التى شهدتها مدينة

بنغازى ابتداء من عامة ٢٠١٤ و٢٠١٧ والتى تعرض خلالها النادى إلى السرقة والنهب.

وأعرب بدير الحاصل على دبلوم الإدارة الرياضية من الفيفا بالشراكة مع جامعة القاهرة وجامعة نيوشاتل السويسرية، عن سعادته بتلك الخطوة مشيرًا إلى أنه حلم بها منذ فترة.

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وأضاف بقوله " النادي للنهب والدمار في فترة الحرب، مما قد أضر بمرافق النادي وبنيته الأساسية، وتأمل الإدارة الجديدة

ولدى بدير، خبرات متعددة في مجالات التنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي بالإضافة للإدارة الرياضية، فكان ضمن فريق عمل نادي ليفربول الإنجليزي، ونادي روما الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي ومنسق المحتوى العربي للدوري الفرنسي الممتاز. وسبق له العمل الإعلامي الرقمي رفقة أندية مارسيليا الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني.

وكما شارك في تنظيم وتغطية بطولة أمم إفريقيا 2019، وكان ضمن الوفد المصري في قمة صناعة الرياضة.