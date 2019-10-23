محمد صلاح يتصدر غلاف صحيفة بلجيكية قبل مباراة ليفربول وجينك

وضعت صحيفة هيت بيلانج البلجيكية، النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول، على غلافها، الصادر اليوم، قبل مواجهة جينك أمام ليفربول ، مساء اليوم، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعنونت الصحيفة البلجيكية على صورة صلاح: "جينك أمام أقوى فريق بالعالم".

وتواجد صلاح، ضمن قائمة الريدز المسافرة لبلجيكا، بعد شكوك حول مشاركته بسبب الإصابة التي منعته من المشاركة أمام

مانشستر يونايتد بالدوري، بسبب الإصابة، حيث أكد كلوب عدم جاهزيته بعد، واحتمالية مشاركته مع فريقه أمام جينك بدوري الأبطال.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد ٣ نقاط، بعد الفوز في مباراة كانت أمام سالزبوج النمساوي، وخسارة أمام نابولي الإيطالي.