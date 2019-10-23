رؤوف خليف يُفسر سبب خروج نيمار ومودريتش من سباق الكرة الذهبية

أرجع المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” سبب خروج كل من “نيمار جونيور ولوكا مودريتش” من سباق التتويج بالكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول لعام 2019، إلى كثرة إصابات الأول، وتراجع مردود الثاني بسبب كثرة تغيير الإدارات الفنية لناديه “ريال مدريد”.

وتُوج لوكا مودريتش بجميع جوائز الأفضل خلال عام 2018 بفضل قيادة بلاده إلى نهائي كأس العالم في روسيا، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وتعرض كل من الاتحادين الأوروبي والدولي (يويفا وفيفا) لانتقادات لاذعة لاختيار لوكا مودريتش على حساب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، وهي نفس الانتقادات التي طالت مجلة فرانس فوتبول عندما قامت باختياره في نفس هذا التوقيت من العام الماضي لحمل الكرة الذهبية.

وقال رؤوف خليف عبر حسابه الرسمي على تويتر “لوكا مودريتش طالت فترة فراغه، والظروف الصعبة التي عاشها مع الريال الموسم الماضي دعمت سلبيًا غيابه عن القائمة”.

وعن نيمار قال معلق قنوات بي إن سبوتس “من أبرز الأسماء الغائبة عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كان نيمار، وهو ما يُفسر تراجع مستواه الفني، الإصابات المتكررة كانت السبب الرئيسي لتدهور أداء البرازيلي”.

وتَمرد نيمار على إدارة باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، محاولاً العودة إلى برشلونة في صفقة قياسية جديدة، لكن مالك باريس “ناصر الخليفي” تمسك باستمراره لموسم جديد.

في سياق متصل، عاد النجم المصري وهداف ليفربول “محمد صلاح” ليُرشح لنيل جائزة فرانس فوتبول، ومعه ستة من زملائه في ليفربول يتقدمهم الحارس البرازيلي المميز “أليسون بيكر” والمدافع الهولندي “فيرجيل فان دايك” والظهير الأيمن صاحب أهم تمريرة في موسم 2019/2018 “ألكساندر آرنولد”.

والتالي القائمة الكاملة للمرشحين للتتويج بجائزة فرانس فوتبول ( بالون دور ) لعام 2019: