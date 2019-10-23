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رؤوف خليف يُفسر سبب خروج نيمار ومودريتش من سباق الكرة الذهبية

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محمود ماهر 0 تبليغ

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أرجع المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف سبب خروج كل من جونيور ولوكا مودريتش من سباق التتويج بالكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول لعام 2019، إلى كثرة إصابات الأول، وتراجع مردود الثاني بسبب كثرة تغيير الإدارات الفنية لناديه .

وتُوج لوكا مودريتش بجميع جوائز الأفضل خلال عام 2018 بفضل قيادة بلاده إلى نهائي كأس العالم في روسيا، والتتويج بلقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتعرض كل من الاتحادين الأوروبي والدولي (يويفا وفيفا) لانتقادات لاذعة لاختيار لوكا مودريتش على حساب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، وهي نفس الانتقادات التي طالت مجلة فرانس فوتبول عندما قامت باختياره في نفس هذا التوقيت من العام الماضي لحمل الكرة الذهبية.

لوكا مودريتش ونيمار في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان (صور: Getty)
لوكا مودريتش ونيمار في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان (صور: Getty)

وقال رؤوف خليف عبر حسابه الرسمي على تويتر لوكا مودريتش طالت فترة فراغه، والظروف الصعبة التي عاشها مع الريال الموسم الماضي دعمت سلبيًا غيابه عن القائمة.

وعن نيمار قال معلق قنوات بي إن سبوتس من أبرز الأسماء الغائبة عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كان نيمار، وهو ما يُفسر تراجع مستواه الفني، الإصابات المتكررة كانت السبب الرئيسي لتدهور أداء البرازيلي.

وتَمرد نيمار على إدارة باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، محاولاً العودة إلى في صفقة قياسية جديدة، لكن مالك باريس “ناصر الخليفي” تمسك باستمراره لموسم جديد.

لوكا مودريتش ونيمار في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان (صور: Getty)
لوكا مودريتش ونيمار في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان (صور: Getty)

في سياق متصل، عاد النجم المصري وهداف محمد صلاح ليُرشح لنيل جائزة فرانس فوتبول، ومعه ستة من زملائه في ليفربول يتقدمهم الحارس البرازيلي المميز أليسون بيكر والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن صاحب أهم تمريرة في موسم 2019/2018 “ألكساندر آرنولد”.

والتالي القائمة الكاملة للمرشحين للتتويج بجائزة فرانس فوتبول (بالون دور) لعام 2019:

اللاعب

النادي

المنتخب

ساديو ماني

ليفربول

السنغال

سيرخيو أجويرو

مانشستر سيتي

الارجنتين

فرينكي دي يونج

أياكس / برشلونة

هولندا

هوجو لوريس

توتنهام

فرنسا

دوشان تاديتش

أياكس

صربيا

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

فرنسا

تير شتيجن

برشلونة

ألمانيا

ألكسندر آرنولد

ليفربول

إنجلترا

فان دي بيك

أياكس

هولندا

يوفنتوس

البرتغال

أليسون بيكر

ليفربول

البرازيل

ماتياس دي ليخت

أياكس / يوفنتوس

هولندا

كريم بنزيمة

ريال مدريد

مُستبعد منذ عام 2016 من فرنسا

فيرجيل فان دايك

ليفربول

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هولندا

روبرتو فيرمينو

ليفربول

البرازيل

روبرت ليفاندوفسكي

بايرن ميونخ

بولندا

بيرناردو سيلفا

مانشستر سيتي

البرتغال

سون هيونج مين

توتنهام

كوريا الجنوبية

ليونيل

برشلونة

الأرجنتين

كيفين دي بروينه

مانشستر سيتي

بلجيكا

خاليدو كوليبالي

نابولي

السنغال

أنطوان جريزمان

برشلونة

فرنسا

محمد صلاح

ليفربول

مصر

إدين هازارد

/ ريال مدريد

بلجيكا

ماركينيوس

باريس سان جيرمان

البرازيل

جواو فيليكس

بنفيكا / أتلتيكو مدريد

البرتغال

رحيم سترلينج

مانشستر سيتي

إنجلترا

رياض محرز

مانشستر سيتي

الجزائر

أوباميانج

آرسنال

الجابون

فينالدوم

ليفربول

هولندا

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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