رؤوف خليف يُفسر سبب خروج نيمار ومودريتش من سباق الكرة الذهبية

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أرجع المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” سبب خروج كل من “نيمار جونيور ولوكا مودريتش” من سباق التتويج بالكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول لعام 2019، إلى كثرة إصابات الأول، وتراجع مردود الثاني بسبب كثرة تغيير الإدارات الفنية لناديه “ريال مدريد”.
وتُوج لوكا مودريتش بجميع جوائز الأفضل خلال عام 2018 بفضل قيادة بلاده إلى نهائي كأس العالم في روسيا، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.
وتعرض كل من الاتحادين الأوروبي والدولي (يويفا وفيفا) لانتقادات لاذعة لاختيار لوكا مودريتش على حساب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، وهي نفس الانتقادات التي طالت مجلة فرانس فوتبول عندما قامت باختياره في نفس هذا التوقيت من العام الماضي لحمل الكرة الذهبية.
وقال رؤوف خليف عبر حسابه الرسمي على تويتر “لوكا مودريتش طالت فترة فراغه، والظروف الصعبة التي عاشها مع الريال الموسم الماضي دعمت سلبيًا غيابه عن القائمة”.
وعن نيمار قال معلق قنوات بي إن سبوتس “من أبرز الأسماء الغائبة عن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كان نيمار، وهو ما يُفسر تراجع مستواه الفني، الإصابات المتكررة كانت السبب الرئيسي لتدهور أداء البرازيلي”.
وتَمرد نيمار على إدارة باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، محاولاً العودة إلى برشلونة في صفقة قياسية جديدة، لكن مالك باريس “ناصر الخليفي” تمسك باستمراره لموسم جديد.
في سياق متصل، عاد النجم المصري وهداف ليفربول “محمد صلاح” ليُرشح لنيل جائزة فرانس فوتبول، ومعه ستة من زملائه في ليفربول يتقدمهم الحارس البرازيلي المميز “أليسون بيكر” والمدافع الهولندي “فيرجيل فان دايك” والظهير الأيمن صاحب أهم تمريرة في موسم 2019/2018 “ألكساندر آرنولد”.
والتالي القائمة الكاملة للمرشحين للتتويج بجائزة فرانس فوتبول (بالون دور) لعام 2019:
|
اللاعب
|
النادي
|
المنتخب
|
ساديو ماني
|
ليفربول
|
السنغال
|
سيرخيو أجويرو
|
مانشستر سيتي
|
الارجنتين
|
فرينكي دي يونج
|
أياكس / برشلونة
|
هولندا
|
هوجو لوريس
|
توتنهام
|
فرنسا
|
دوشان تاديتش
|
أياكس
|
صربيا
|
كيليان مبابي
|
باريس سان جيرمان
|
فرنسا
|
تير شتيجن
|
برشلونة
|
ألمانيا
|
ألكسندر آرنولد
|
ليفربول
|
إنجلترا
|
فان دي بيك
|
أياكس
|
هولندا
|
يوفنتوس
|
البرتغال
|
أليسون بيكر
|
ليفربول
|
البرازيل
|
ماتياس دي ليخت
|
أياكس / يوفنتوس
|
هولندا
|
كريم بنزيمة
|
ريال مدريد
|
مُستبعد منذ عام 2016 من فرنسا
|
فيرجيل فان دايك
|
ليفربول
|
هولندا
|
روبرتو فيرمينو
|
ليفربول
|
البرازيل
|
روبرت ليفاندوفسكي
|
بايرن ميونخ
|
بولندا
|
بيرناردو سيلفا
|
مانشستر سيتي
|
البرتغال
|
سون هيونج مين
|
توتنهام
|
كوريا الجنوبية
|
ليونيل ميسي
|
برشلونة
|
الأرجنتين
|
كيفين دي بروينه
|
مانشستر سيتي
|
بلجيكا
|
خاليدو كوليبالي
|
نابولي
|
السنغال
|
أنطوان جريزمان
|
برشلونة
|
فرنسا
|
محمد صلاح
|
ليفربول
|
مصر
|
إدين هازارد
|
تشيلسي / ريال مدريد
|
بلجيكا
|
ماركينيوس
|
باريس سان جيرمان
|
البرازيل
|
جواو فيليكس
|
بنفيكا / أتلتيكو مدريد
|
البرتغال
|
رحيم سترلينج
|
مانشستر سيتي
|
إنجلترا
|
رياض محرز
|
مانشستر سيتي
|
الجزائر
|
أوباميانج
|
آرسنال
|
الجابون
|
فينالدوم
|
ليفربول
|
هولندا
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