عاجل | إصابة مُخيبة للاعب الأهلي الجديد

تعرض لاعب الأهلي الجديد “محمد محمود” لإصابة مُخيبة للآمال في الركبة، وذلك أثناء التدريب الجماعي للفريق مساء اليوم الاربعاء.

وتعرض محمد محمود لكدمة في الركبة دفعته نحو مغادرة النادي الأهلي والتوجه إلى المستشفى لإجراء أشعة لتحديد مدى ونوعية الإصابة.

وكان محمد محمود عاد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها خلال مباراة سموحة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز بالنصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض اللاعب العديد من التدريبات والبرامج التأهيلية على أمل العودة في النصف الأول من الموسم الجديد 2020/2019، إلا أنه لم يجد لنفسه مكانًا في تشكيلة رينيه فايلر، وها هو يتعرض لإصابة أخرى في الركبة قد تؤثر على حظوظه في المستقبل.

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وحصل محمد محمود على برنامج علاجي من طبيبه المعالج في ألمانيا بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي في العاصمة برلين.

وأكد الطبيب الألماني آنذاك، حاجة محمد محمود لثمانية أشهر قبل العودة إلى الملاعب مرة أخرى، لكن المدة تقلصت لستة أشهر بسبب الإلتزام الكبير للاعب.

محمد محمود /21 عامًا/ كان انضم من صفوف وادي دجلة في فترة الانتقالات الشتوية 2019، واكتفى بالمشاركة في مباراتين فقط بالدوري المحلي منذ ذلك الحين.