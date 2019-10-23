نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

ينتظر عشاق نادي برشلونة الإسباني نتيجة مباراة فريقهم أمام نادي سلافيا براغ فى إطار دور المجموعات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب سلافيا براغ – التشيك – “ملعب إيدن أرينا” مساء يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر, فى تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة, 19:00 بتوقيت جرينتش.
ويدخل الفريق الكاتالوني المباراة ثاني المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وبنفس رصيد متصدر المجموعة نادي بوروسيا دورتموند,ثم يأتي نادى الإنتر ثالثاً و نادي سلافيا براغ رابعاً بنفس رصيد النقاط نقطة لكل فريق.
ويسعي المدير الفني لنادي البارسا “إرنستو فالفيردي” بقيادة النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” الى تحقيق الفوز خارج ملعبه للأقتراب من صدارة المجموعة والمنتشي بعد أن تصدر ترتيب الدوري الإسباني (لا ليجا) بالفوز خارج ملعبه على نادي إيبار بنتيجة 3-0 فى الجولة الـ9 والتي شهدت تألقاً لنجم الفريق ميسي بتسجيل هدف وصناعة آخر لمهاجم الفريق لويس سواريز.
وإليكم جدول بآخر خمس مواجهات لنادي برشلونة فى جميع المسابقات:
(تحتاج لتصفح الموقع لمشاهدة الجداول بشكل سليم)
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|24/9/2019
|الدوري الإسباني
|برشلونة 2-1 فياريال
|28/9/2019
|الدوري الإسباني
|خيتافي 0-2 برشلونة
|2/10/2019
|دوري أبطال أوروبا(دور32)
|برشلونة 2-1 الإنتر
|6/10/2019
|الدوري الإسباني
|برشلونة 4-0 إشبيليه
|19/10/2019
|الدوري الإسباني
|إيبار 0-3 برشلونة
وإليكم جدول آخر خمس لقاءات لنادي سلافيا براغ فى جميع المسابقات:
|التاريخ
|المسابقة
|التاريخ
|25/9/2019
|كأس التشيك(دور32)
|سلافيا براغ 8-0 فيسيهراد
|28/9/2019
|الدوري التشيكي
|سلافيا براغ 1-0 ملادا بوليسلاف
|2/10/2019
|دوري أبطال أوروبا (دور32)
|سلافيا براغ 0-2 بوروسيا دورتموند
|6/10/2019
|الدوري التشيكي
|يابلونك 0-2 سلافيا براغ
|19/10/2019
|الدوري التشيكي
|سلافيا براغ 3-1 بريبرام
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