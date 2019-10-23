ينتظر عشاق نادي برشلونة الإسباني نتيجة مباراة فريقهم أمام نادي سلافيا براغ فى إطار دور المجموعات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب سلافيا براغ – التشيك – “ملعب إيدن أرينا” مساء يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر, فى تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة, 19:00 بتوقيت جرينتش. ويدخل الفريق الكاتالوني المباراة ثاني المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وبنفس رصيد متصدر المجموعة نادي بوروسيا دورتموند,ثم يأتي نادى الإنتر ثالثاً و نادي سلافيا براغ رابعاً بنفس رصيد النقاط نقطة لكل فريق. ويسعي المدير الفني لنادي البارسا “إرنستو فالفيردي” بقيادة النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” الى تحقيق الفوز خارج ملعبه للأقتراب من صدارة المجموعة والمنتشي بعد أن تصدر ترتيب الدوري الإسباني (لا ليجا) بالفوز خارج ملعبه على نادي إيبار بنتيجة 3-0 فى الجولة الـ9 والتي شهدت تألقاً لنجم الفريق ميسي بتسجيل هدف وصناعة آخر لمهاجم الفريق لويس سواريز. وإليكم جدول بآخر خمس مواجهات لنادي برشلونة فى جميع المسابقات: Advertisements (تحتاج لتصفح الموقع لمشاهدة الجداول بشكل سليم) التاريخ المسابقة النتيجة 24/9/2019 الدوري الإسباني برشلونة 2-1 فياريال 28/9/2019 الدوري الإسباني خيتافي 0-2 برشلونة 2/10/2019 دوري أبطال أوروبا(دور32) برشلونة 2-1 الإنتر 6/10/2019 الدوري الإسباني برشلونة 4-0 إشبيليه 19/10/2019 الدوري الإسباني إيبار 0-3 برشلونة وإليكم جدول آخر خمس لقاءات لنادي سلافيا براغ فى جميع المسابقات: التاريخ المسابقة التاريخ 25/9/2019 كأس التشيك(دور32) سلافيا براغ 8-0 فيسيهراد 28/9/2019 الدوري التشيكي سلافيا براغ 1-0 ملادا بوليسلاف 2/10/2019 دوري أبطال أوروبا (دور32) سلافيا براغ 0-2 بوروسيا دورتموند 6/10/2019 الدوري التشيكي يابلونك 0-2 سلافيا براغ 19/10/2019 الدوري التشيكي سلافيا براغ 3-1 بريبرام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.