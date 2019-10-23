نتيجة مباراة ليفربول وجينك فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

ينتظر عشاق نادي ليفربول نتيجة مباراة جينك فى إطار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها على ملعب “كريستال أرينا” ببلجيكا يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر, فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, 19:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل الريدز اللقاء ثالث ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط متساوياً مع ثاني المجموعة نادي “سالزبورج” النمساوي بنفس رصيد النقاط, ويأتي فى صدارة المجموعة (ه) نادي نابولي الإيطالي برصيد 4 نقاط , ويأتي فى آخر الترتيب مستضيف ليفربول نادي جينك البلجيكي برصيد نقطة واحدة.

ويسعي المدير الفني لنادي ليفربول الألماني “يورجن كلوب” الي تحقيق الفوز بأي ثمن حتي يتمكن فريقه من مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب السادس فى تاريخ الريدز والذي فاز به العام الماضي على فريق توتنهام فى النهائي بهدفين مقابل لا شئ.

ويتصدر نادي ليفربول ترتيب البريميرليج بعد التعادل أمام نادي مانشستر يونايتد مساء يوم الأحد فى الجولة الـ9 بنتيجة 1-1 والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد والتي شهدت غياب النجم المصري “محمد صلاح” نتيجة اصابة بالكاحل تعرض لها خلال مباراة ليستر سيتي في الجولة الثامنة , فيما يحتل نادي جينك المركز السادس بجدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 16 نقطة.

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وإليكم اخر خمس لقاءات لنادي ليفربول فى جميع المسابقات:

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التاريخ المسابقة النتيجة 25/9/2019 كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (الدور الثالث) مليتون كينز دونز 0-2 ليفربول 28/9/2019 الدوري الإنجليزي الممتاز شيفيلد يونايتد 0-1 ليفربول 2/10/2019 دوري أبطال أوروبا ليفربول 4-3 ريد بول سالزبورغ 5/10/2019 الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول 2-1 ليستر سيتي 201/10/2019 الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول

وإليكم آخر خمس لقاءات لنادي كي آر سي جينك فى جميع المسابقات: