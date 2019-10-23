ينتظر عشاق نادي ليفربول نتيجة مباراة جينك فى إطار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها على ملعب “كريستال أرينا” ببلجيكا يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر, فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, 19:00 بتوقيت جرينتش.
ويدخل الريدز اللقاء ثالث ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط متساوياً مع ثاني المجموعة نادي “سالزبورج” النمساوي بنفس رصيد النقاط, ويأتي فى صدارة المجموعة (ه) نادي نابولي الإيطالي برصيد 4 نقاط , ويأتي فى آخر الترتيب مستضيف ليفربول نادي جينك البلجيكي برصيد نقطة واحدة.
ويسعي المدير الفني لنادي ليفربول الألماني “يورجن كلوب” الي تحقيق الفوز بأي ثمن حتي يتمكن فريقه من مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب السادس فى تاريخ الريدز والذي فاز به العام الماضي على فريق توتنهام فى النهائي بهدفين مقابل لا شئ.
ويتصدر نادي ليفربول ترتيب البريميرليج بعد التعادل أمام نادي مانشستر يونايتد مساء يوم الأحد فى الجولة الـ9 بنتيجة 1-1 والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد والتي شهدت غياب النجم المصري “محمد صلاح” نتيجة اصابة بالكاحل تعرض لها خلال مباراة ليستر سيتي في الجولة الثامنة , فيما يحتل نادي جينك المركز السادس بجدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 16 نقطة.
وإليكم اخر خمس لقاءات لنادي ليفربول فى جميع المسابقات:
(تحتاج لتصفح الموقع لمشاهدة الجداول بشكل صحيح)
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|25/9/2019
|كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (الدور الثالث)
|مليتون كينز دونز 0-2 ليفربول
|28/9/2019
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|شيفيلد يونايتد 0-1 ليفربول
|2/10/2019
|دوري أبطال أوروبا
|ليفربول 4-3 ريد بول سالزبورغ
|5/10/2019
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|ليفربول 2-1 ليستر سيتي
|201/10/2019
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول
وإليكم آخر خمس لقاءات لنادي كي آر سي جينك فى جميع المسابقات:
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|24/9/2019
|كأس بلجيكا (دور32)
|رونس 0-3 جينك
|28/9/2019
|الدوري البلجيكي
|سينت ترويدينس 3-3 جينك
|2/10/2019
|دوري أبطال أوروبا
|جينك 0-0 نابولي
|6/10/2019
|الدوري البلجيكي
|جينك 2-1 راويال موسكرون
|19/10/2019
|الدوري البلجيكي
|ستاندر دو لياج 1-0 جينك
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة ليفربول وجينك فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.